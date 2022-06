Krypto DEX ApolloX sichert sich eine Startfinanzierung

Antigua, Antigua und Barbuda (ots/PRNewswire) - Die wichtigsten Erkenntnisse:



- ApolloX DEX hat sich eine strategische Investition gesichert, um die weitere

Expansion voranzutreiben und den Web3-Handel zu gestalten

- Zu den Investoren, die sich an der Seed-Finanzierungsrunde beteiligt haben,

gehören Binance Labs, Kronos Research und 5 weitere

- ApolloX will neue Produktlinien in seinem Ökosystem aufbauen und zur

Selbstverwaltung der DAO übergehen



ApolloX (http://www.apollox.finance/) , eine der Top 10 dezentralen Börsen (DEX)

auf CoinMarketCap im Juni 2022, gab heute bekannt, dass sie sich eine

Startfinanzierung in nicht genannter Höhe von Investoren wie Binance Labs und

Kronos Research gesichert hat.