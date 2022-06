Der deutsche Broker RoboMarkets Deutschland GMBH stellt seine Dienstleistungen unter der Marke RoboMarkets Pro ausschließlich professionellen Anlegern zur Verfügung

LIMASSOL, Zypern, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- RoboMarkets Deutschland GMBH, ein BaFin-regulierter Broker mit Sitz in Frankfurt am Main, gibt den Beginn der Bereitstellung seiner Dienstleistungen nur für professionelle Kunden bekannt. Um diese neue Strategie umzusetzen, hat das Unternehmen eine neue Marke, RoboMarkets Pro, eingeführt, mit der es seine Aktivitäten in Deutschland fortsetzen wird.

RoboMarkets Pro wird sich auf die Zusammenarbeit mit professionellen Kunden konzentrieren, die an einer Zusammenarbeit mit einem EU-regulierten Broker interessiert sind und spezifische Anlageprodukte und Handelsbedingungen nachfragen. Dies ist eine geschäftsbedingte Entscheidung, um den Anforderungen und der Nachfrage deutscher Kunden gerecht zu werden und ihnen Zugang zu Sonderkonditionen für einige Vermögenswerte zu bieten, darunter DE40, Aktien, Währungspaare und über 12.000 weitere Instrumente, in die mit einem Hebel von bis zu 1:300 investiert werden kann. RoboMarkets Pro-Kunden erhalten außerdem kostenlose Swaps bis Ende 2022 und viele weitere Tools für professionelle Händler.