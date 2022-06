München (ots) -



- Sym bietet als erster Full-Service-Dienstleister für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) alle erforderlichen Dienstleistungen zur erfolgreichen

Unternehmenssteuerung und Nachhaltigkeitstransformation aus einer Hand

- Ecosystem mit strukturierter Teilhabe und innovativer Business Intelligence

Plattform "Symsuite"

- Innovatives Wirtschaftsmodell: Von der Rendite- zur Nutzenmaximierung



Kriege, Disruption, Globalisierung, Digitalisierung, Klimaneutralität, New Work

und eine fortwährende Pandemie - das sind nur einige der Themen, die aktuell

unser Leben und unsere Arbeitswelt bestimmen und uns täglich vor Augen führen:

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Unterbrochene Lieferketten, Inflation,

drohende Stagflation, Cyberangriffe und steigende Energie- und

Verbraucherpreise, sind ein Beweis dafür, dass die Wirtschaftsmodelle der

vergangenen Jahrzehnte ausgedient haben. Die globalen Herausforderungen

erfordern ein Umdenken, das auf Ethik und Nachhaltigkeit als zentrale

Wirtschaftsfaktoren setzt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen in Deutschland rund 56 Prozent [1]der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wiesichern wir diese 32 Mio. Arbeitsplätze bei zunehmend instabilen Bedingungen?Wie sollen KMU dem Druck des Weltmarkts standhalten und gleichzeitig auf zumBeispiel umweltschonende Ressourcen und Technologien setzen? Wie kann ethischesWirtschaften mit dem Preisdruck der großen Anbieter konkurrieren?[1] Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022Die Lösung dieser Herausforderung hat sich die Unternehmensgruppe Sym zurAufgabe gemacht: Sym unterstützt KMU dabei, sich nachhaltig aufzustellen und vonglobalen Abhängigkeiten des Weltmarkts zu entkoppeln. Ziel ist die Etablierungeiner gemeinsamen, ethischen und nachhaltigen Wirtschaftsweise zur Erhaltung undFörderung der regionalen KMU-Landschaft. Nach acht Jahren Forschung undEntwicklung mit ausgewählten Unternehmen, geht Sym jetzt mit einem neuen undeinzigartigen Wirtschaftsmodell für KMU in die Skalierungsphase: "Der KMU-Marktsteht vor einem gewaltigen Umbruch und wir stellen die Plattform undBeratungsleistungen für eine selbstbestimmte Transformation bereit. Unsereintegrierten Beratungs- und Serviceleistungen aus einer Hand ermöglichen selbstkleinen Unternehmen, sich auf einem Qualitätsniveau unterstützen zu lassen, dasbisher nur für große Unternehmen darstellbar war. Dadurch wird eine erfolgreicheNeuausrichtung auf Kunden und Kerngeschäft möglich. Wir sichern deren Existenz,unterstützen sie in allen Bereichen der Unternehmensführung und tragenwesentlich zur Unternehmenswertsteigerung bei. Dafür haben wir ein neues