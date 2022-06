Frankfurt am Main (ots) -



- Auch Anwendung fortschrittlicher Technologien wie KI und Big Data häufiger

- Mittelständler mit Digitalisierungsstrategie geben rund die Hälfte mehr für

ihre Digitalisierung aus als Unternehmen ohne

- Bisher gehen jedoch nur 20 % der kleinen und mittleren Unternehmen

Digitalisierung strategisch an



Deutschland rangiert bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich

bestenfalls im Mittelfeld. Ein wichtiger Grund hierfür dürfte sein, dass viele

Unternehmen ihre Digitalisierung nur kleinteilig und punktuell angehen und die

strategische Perspektive außer Acht lassen, wie eine Sonderauswertung auf Basis

des repräsentativen KfW Mittelstandspanels zeigt. Mit Hilfe einer

Regressionsanalyse hat KfW Research hierzu die tatsächlichen Zusammenhänge

zwischen der Existenz einer Digitalisierungsstrategie und den beobachteten

Digitalisierungsaktivitäten im Mittelstand ermittelt. Die Ergebnisse belegen

eindeutig, dass Unternehmen mit Digitalisierungsstrategie häufiger und

anspruchsvollere Digitalisierungsvorhaben verfolgen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aktuell verfügt nur jeder fünfte der 3,8 Millionen Mittelständler hierzulandeüber eine Digitalisierungsstrategie. Insbesondere in kleinen Unternehmen mitweniger als 5 Beschäftigten existieren diese mit 16 % bislang deutlich seltenerals in großen mittelständischen Unternehmen mit 45 % (50 und mehr Beschäftigte).Der KfW-Analyse zufolge hat ein typisches mittelständisches Unternehmen mitDigitalisierungsstrategie alle der möglichen abgefragten Projektarten mit einerhöheren Wahrscheinlichkeit durchführt als Unternehmen ohneDigitalisierungsstrategie: Hinsichtlich der Erneuerung der IT-Strukturen undEinführung neuer Anwendungen fällt der Unterschied in der Häufigkeit mit rundeinem Achtel moderat aus. In Bezug auf die Digitalisierung des Kontakts zumUnternehmensumfeld - die als eine Vorhabensart, mit einem eher niedrigenSchwierigkeitsgrad zu beurteilen ist - übertreffen die Unternehmen mitDigitalisierungsstrategie ihre Pendants ohne Digitalisierungsstrategie schonetwas häufiger, nämlich um ein Viertel. Insbesondere bei anspruchsvollenVorhaben, wie der Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen, derReorganisation von Workflows mit Hilfe von Digitalisierungsmaßnahmen sowie derumfassenden Vernetzung des Unternehmens, durch die Verknüpfung der IT zwischenbetrieblichen Funktionsbereichen, sind Unternehmen mit einerDigitalisierungsstrategie im besonderen Maße aktiv. Bei diesen Projektartenübertrifft ein typischer Mittelständler mit Digitalisierungsstrategie seinPendant ohne Strategie um Werte zwischen gut einem Drittel und knapp der Hälfte.Weitere zentrale Ergebnisse der Analyse sind: