08.06.2022 - Im Mai erlebten die Aktienmärkte ein Déjà-vu, da sich die Anleger seit drei Monaten mit denselben Themen beschäftigten: die Geldpolitik der FED und der EZB, die inflationären Tendenzen, das nachlassende globale Wachstum, der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die Verschlechterung der Konjunktur in China.



An der geldpolitischen Front scheinen die Initiativen zur tatsächlichen ( 50 Bp in den USA) oder künftigen ( 25 Bp in Europa) Straffung der Geldpolitik gut verdaut zu sein, wenn sie als «fine tuning» interpretiert werden, das keine größeren Überraschungen bei der Steuerung des Wachstums/der Inflation bereithält. Diese Stimmung bleibt jedoch fragil. Die Nebenwirkungen der geopolitischen Entwicklungen in Osteuropa und die gesundheitlichen Einschränkungen der chinesischen Wirtschaft kommen zu den Schwierigkeiten hinzu, unsere Logistikketten nach der Pandemie wieder in Gang zu bringen, und verstärken den Inflationsdruck.