Was Talente von ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten - und welche Unternehmen am häufigsten Wunscharbeitgeber sind (FOTO)

Köln (ots) - Aktuelle Studie "Arbeitgeberattraktivität 2022 - Anforderungen der

Talente an potenzielle Arbeitgeber" analysiert Erfolgstreiber für das

Personalmarketing und untersucht die Bekanntheit und Beliebtheit von 130

Arbeitgebermarken



Die deutschen Automobilbauer haben im Kampf um die besten Talente auch in 2022

die Nase vorn. Allen voran Audi, BMW und Porsche. Unter Schülern, Studenten und

jüngeren Berufstätigen kommen sie als "Wunscharbeitgeber" am häufigsten in die

engere Wahl. Auf dem umkämpften Personalmarkt können aber auch andere deutsche

Traditionsunternehmen punkten, wie etwa Lufthansa, Siemens oder Deutsche Bahn.

Auch die großen US-amerikanischen Konzerne wie Microsoft, Tesla oder Amazon

haben hierzulande gute Karten.