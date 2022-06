Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung vom 09. Juni 2022Der Angriffskrieg gegen die Ukraine droht, weit über die Region hinausMenschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in Rohstofflieferketten zubefördern. Davor warnt die "Initiative Lieferkettengesetz", ein Zusammenschlussaus mehr als 130 zivilgesellschaftlichen Organisationen. In einer heuteveröffentlichten Analyse zeigt das Bündnis, wie Bundesregierung und Unternehmennach alternativen Quellen für Steinkohle, metallische Rohstoffe und Erdöl ausRussland suchen. Dabei geraten zunehmend Regionen wie Kolumbien oder Indonesienin den Fokus, in denen die Rohstoffindustrie zu massivenMenschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen beiträgt. Das letzte Wochebeschlossene Ölembargo der EU verschärfe diese Entwicklung zusätzlich. Wichtigseien daher verbindliche Regeln zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt in denLieferketten, so die Initiative."Indigene in Kolumbien dürfen nicht zu den Leidtragenden der Sanktionen gegenPutin werden. Wir unterstützen die beschlossenen Importstopps von Rohstoffen ausRussland. Wir sind aber besorgt, dass dies auf Kosten von Menschen und Umwelt inden Abbaugebieten geschieht. Ein wirksames EU-Lieferkettengesetz ist dringlicherdenn je", kommentiert Johannes Heeg , Sprecher der Initiative LieferkettengesetzSeit dem EU-Beschluss über ein Kohleembargo gegen Russland setzt dieBundesregierung verstärkt auf Steinkohle aus Kolumbien. Der dortige Tagebaubedroht das Recht auf Wasser der umliegenden indigenen Gemeinden,Zwangsumsiedlungen und Mordanschläge sind keine Seltenheit. Auch um russischesErdöl zu ersetzen, will Deutschland Importe aus anderen Ländern steigern.Potenzielle Herkunftsländer wie Nigeria, Kasachstan oder die VereinigtenArabischen Emirate sind für schwere Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungenberüchtigt. Der französische Konzern TotalEnergies plant zudem Erdölbohrungenund Pipelines in ökologisch hochsensiblen Regionen in Uganda und Tansania. UmNickelimporte zu ersetzen, suchen Unternehmen Ersatz aus Indonesien und denPhilippinen. In beiden Ländern sind Umweltzerstörung undMenschenrechtsverletzungen beim Abbau von Nickel weithin bekannt."Ob Gas aus Katar, Kohle aus Kolumbien oder Öl aus Uganda: Der Krieg in derUkraine führt zu einem regelrechten Ansturm auf Rohstoffe aus anderenWeltregionen und bedroht dort Menschenrechte und Umwelt. Wenn Unternehmen sichjetzt neue Lieferketten aufbauen, muss die EU mit einem Lieferkettengesetzsicherstellen, dass Umwelt und Menschenrechte wirksam geschützt werden", betont