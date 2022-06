Falschem Spar- und Anlageverhalten begegnen

Dreieich (ots) - Lange vergangen sind die Zeiten, wo mit Zinsanlagen noch

attraktive Erträge zu erzielen waren. Sparer müssen umdenken. Eine persönliche

Beratung in der Volksbank Dreieich eG hilft bei einer zeitgemäßen Ausrichtung

der Geldanlage.



Im zweiten Quartal 2021 stieg das Geldvermögen der Privathaushalte nach Angaben

der Bundesbank auf einen Rekordwert von 7,3 Billionen Euro. Doch noch immer

sparen zu viele Menschen falsch. Trotz anhaltender Nullzinsen setzen sie weiter

in großen Teilen auf Bargeld und Einlagen, deren Anteil am gesamten Geldvermögen

Ende Juni 2021 mit rund 2,9 Billionen Euro knapp 40 Prozent betrug.