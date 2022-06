Ruggell (ots) - Viele Deutsche halten die Investition in Aktien langfristig für

den besten Schutz vor dem Wertverlust des Geldes. Das ist das Ergebnis einer

repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des

Versicherers Liechtenstein Life. Die Antworten von über 2.500 repräsentativ

ausgewählten Teilnehmern zeigen: Über ein Drittel der Befragten ist von den

Chancen der Aktienmärkte überzeugt. Aber: Wenn es um konkrete

Handlungsstrategien für den Umgang mit der aktuell hohen Inflationsrate geht,

ist ein Großteil überfordert.



37 % der Befragten bekunden, dass sie die Investition in Aktien bzw. Aktienfonds

langfristig für den besten Schutz vor Inflation halten (stimme eindeutig zu,

stimme eher zu). 33 % sind gegenteiliger Meinung (stimme eindeutig nicht zu,

stimme eher nicht zu). Der Anteil derjenigen, die sich keine Meinung gebildet

haben, liegt mit 30 % beinahe ebenso hoch. Insbesondere die Jüngeren sind von

den Chancen der Aktienmärkte überzeugt: Bei den 18-29-Jährigen sind es 49 %, die

eindeutig oder eher zustimmen. Männer liegen mit 47 % deutlich über dem

Durchschnittswert (37 %), Frauen mit 28 % deutlich darunter.





Diskrepanz zwischen Aktien-Wertschätzung und AbsicherungsverhaltenWenn es um eine konkrete Strategie geht, um dem Wertverlust des Geldesentgegenzuwirken, zeigt sich große Unsicherheit. Ein Großteil der Befragten (41%) bekundet, keine Strategie zu haben. Alle Weiteren verfolgen unterschiedlichePläne, um sich gegen die Inflation zu schützen. Investment in Aktienfonds liegtmit 20 % unter den möglichen Alternativen weit vorne, die Investition inEinzelaktien mit 11 % deutlich dahinter. Weitere mögliche Optionen: 20 % gebenan, andere Strategien zu verfolgen, 19 % bekunden, zu sparen und 11 % geben an,eine Immobilie zu kaufen (Mehrfachnennung war möglich)."Die Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen Wertschätzung für Aktien alslangfristig resiliente Anlage und der Unsicherheit bei der persönlichenAbsicherung gegen Wertverlust zeigt auf, dass hier eine erheblicheBeratungslücke besteht", sagt Dr. Aron Veress, seit Mai 2022 CEO derLiechtenstein Life Assurance AG. Die Liechtenstein Life bietetVersicherungsanlage- und Vorsorgeprodukte auf Basis von aktuell rund 300ausgewählten Fonds an, die von renommierten Investment-Managern verwaltet undnach Kriterien der Nachhaltigkeit klassifiziert werden. " PassgenaueAnlagelösungen, kompetente Beratung und Begleitung bei der Gestaltung derpersönlichen Vorsorge werden gerade in volatilen Zeiten zum entscheidendenMehrwert für Versicherungsnehmer - und damit auch zum Auftrag für unabhängigeMakler und Finanzberater. Wir sind deshalb überzeugt, dass unser Ansatz mitflexiblen, gestaltbaren Vorsorgelösungen gerade auf dem deutschen Marktbeträchtliches Potenzial hat."Über Liechtenstein Life Assurance AGDie Liechtenstein Life Assurance AG ist die Spezialistin für renditestarkeAltersvorsorge und passgenauen Risikoschutz. Das Unternehmen mit Sitz inRuggell, Liechtenstein, wurde 2008 gegründet und bietet Kunden, Maklern undBeratern Fondspolicen auf Basis von aktuell rund 300 ausgewählten Fonds an, diefür die jeweilige Lebenssituation, die eigenen Werte und das eigeneRisikoempfinden zusammengestellt werden können. Die fondsgebundenenRentenversicherungen bieten ein Maximum an Flexibilität und können digital anVeränderungen angepasst werden. Die Liechtenstein Life zählt zu denwachstumsstarken Anbietern in diesem Segment in Deutschland und der Schweiz undist seit 2015 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen gehört zurdigitalen Finanzgruppe the prosperity company AG und beschäftigt aktuell rund100 Mitarbeiter.Über die UmfrageDas Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag der Liechtenstein LifeAssurance AG 2.500 Personen zwischen dem 17. und dem 18.05.2022 befragt. DieErgebnisse sind repräsentativ für Bundesbürger ab 18 Jahren. Der statistischeFehler der Gesamtergebnisse liegt zwischen 3,5 und 3,6 Prozent.Für weitere Grafiken können Sie sich an den angegebenen Pressekontakt wenden.Pressekontakt:Florian SemleDigitale-Klarheit.deHaselwurzweg 580997 Münchentel: +49 (0) 177 43 75 115m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/5243441OTS: Liechtenstein Life Assurance AG