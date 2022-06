Fazit:

Um von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Tests der einstigen Horizontalunterstützung bei 141,85 US-Dollar zu profitieren, sollten Investoren erst einen nachhaltigen Ausbruch über die jüngsten Verlaufshochs sowie den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 113,32 US-Dollar abwarten. Bei Interesse könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD51HF zum Einsatz kommen und birgt am Ende eine Renditechance von 100 Prozent. Rechnerisches Ziel läge in diesem Fall bei 5,07 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 102,40 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,39 Euro ableiten. Aufgrund der hohen Volatilität in dem Wertpapier sollten sich nur sehr erfahrene Händler an die Handelsidee trauen.