Kassen für Bündelung bestimmter Eingriffe in Spezialisten-Kliniken

BERLIN (dpa-AFX) - Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) dringen auf eine Bündelung bestimmter Eingriffe etwa bei Krebs in spezialisierten Kliniken. Patientinnen und Patienten mit bestimmten Diagnosen sollten nur noch in zertifizierten Zentren behandelt werden, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, am Donnerstag. Dort finde eine qualitätsgesicherte Versorgung statt. Überlebensvorteile etwa bei einer Krebserkrankung seien nachgewiesen.

Die Kassen dringen auch auf mehr Transparenz. So gebe es Millionen Daten etwa aus Abrechnungen, Behandlungsfällen und Diagnosen der Krankenhäuser. "Aber die Datennutzung, um die Versorgungsstrukturen zu verbessern und zu reformieren, geht gegen Null", kritisierte Stoff-Ahnis. Unter anderem müssten Überangebote und doppelte Versorgungsstrukturen reduziert werden.