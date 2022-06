A&M Unternehmerberatung bezieht neue Firmenzentrale in Hannover Mehr Platz für das wachsende Team des Unternehmens (FOTO)

Hannover (ots) - Die A&M Unternehmerberatung GmbH mit Sitz in Hannover eröffnet

zum 1. Juni eine neue Firmenzentrale, die sich ebenfalls in Hannover befindet.

Während das bisherige Büro in der Kurt-Schumacher-Straße 34 ist, siedelt sich

der neue Sitz im Großen Kolonnenweg 18A an. Die neuen Arbeitsräume bieten

ausreichend Platz und eine moderne Ausstattung für neue Mitarbeiter.



Geschäftsführer Marvin Flenche: "Wir wachsen und expandieren im Moment stark. So

war der Umzug in eine größere und modernere Firmenzentrale folgerichtig unser

nächster Schritt. Mit unserem neuen Sitz im Großen Kolonnenweg verfügen wir über

ausreichend Platz, um unser Team zu erweitern und unseren Mitarbeitern viel Raum

für Kreativität und Ideen zu bieten."