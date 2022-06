Ausschreibung der Intendanz der Diagonale ab dem Festival 2024

Wien/Graz (ots) - Die Diagonale, das Festival des österreichischen Films,

schreibt hiermit die Intendanz des jährlich in Graz stattfindenden Festivals

aus.



Stellenbezeichnung : Intendanz der Diagonale





Stellenbezeichnung : Intendanz der Diagonale

Vorgesetzte Stelle : Vorstand des Vereins "Forum österreichischer Film"Arbeitsorte : Wien und GrazArbeitsbeginn : 1. Juni 2023 (vorangehende Übergabe nach Absprache flexibel)Dauer : 4 Jahre (Wiederberufung möglich)Arbeitsverhältnis : VollzeitMindestgehalt : Jahresbruttolohn ab EUR 63.000Die Intendanz übernimmt die künstlerische und kaufmännische Leitung derDiagonale.Die Bewertungskriterien für die Auswahl der Intendanz:- Inhaltliche und programmatische Kompetenz- Kompetenz in kaufmännischer Projektleitung und wirtschaftlichen Zusammenhängen- Kenntnis des österreichischen und internationalen Filmschaffens- Kenntnis der österreichischen Filmbranche und Filmszene- Filmkuratorische und/oder Festivalerfahrung- Teamfähigkeit, Führungsqualität und kommunikative Kompetenz nach innen undaußen- Längerfristige strategische und filmpolitische Planung- (Inhaltliche) Kompetenz im Umgang mit digitalen Festivalangeboten undStreaming- Kompetenz im Umgang mit Presse und Öffentlichkeit- Erfahrung mit und/oder Verständnis für Organisationsentwicklung- Kompetenz in PersonalführungHauptaufgaben und Zuständigkeiten der Intendanz:- Künstlerische Leitung (Selektion und Programmierung des Festivals, Bestimmungder Festivalsektionen, des Eröffnungsfilms und des Filmprogramms, Konzeption derRahmenprogramme)- Finanzen und Sponsoring (Verhandlungen mit Fördergeber*innen undFinanzierungspartner*innen, Verantwortung für Budget, Rechnungswesen, Bilanz undKapitalanlagen, Akquisition von Sponsor*innen)- Medienarbeit- Personalführung und Administration- Leitung der Festivalwoche (Eröffnungsrede, Premierenpräsentationen,Sponsor*innenanlässe, Podien, Hospitality etc.Bewerbungen sollten einen detaillierten Lebenslauf sowie ein Festivalkonzept(maximal sieben A4-Seiten) enthalten und können ausschließlich per E-Mailinnerhalb der Bewerbungsfrist an Diagonale, c/o Steirer, Mika & Comp.Wirtschaftstreuhand GmbH. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung,diagonale@steirer-mika.at übermittelt werden. Rückfragen können ebenfalls unterdieser E-Mail-Adresse an Walter Mika gerichtet werden.Die Bewerbungsfrist beginnt am Tag der Bekanntgabe und endet am 2. September2022. Bewerber*innen können mit einer Rückmeldung bis spätestens 14. Oktober2022 rechnen.Weitere Informationen zur Diagonale finden Sie unter http://diagonale.at/ .