Attraktive Truppe / Trendence Fachkräfte-Barometer Bundeswehr bleibt beliebtester Arbeitgeber von nichtakademischen Fachkräften und verweist Autobauer auf die weiteren Plätze

Berlin (ots) - Die Bundeswehr behauptet den Platz an der Sonne als beliebtester

Arbeitgeber für nichtakademische Fachkräfte. Das ist das Ergebnis des aktuellen

Trendence Fachkräftebarometers, der die Attraktivität von Arbeitgebern bei

nichtakademischen Beschäftigten abfragt. In diesem Jahr wurden dafür 28.016

Teilnehmer*innen befragt. Demnach landet die Bundeswehr wie schon im vergangenen

Jahr auf dem ersten Platz, gefolgt von den renommierten Automobilbauern Audi,

BMW und Porsche. Dabei basiert die Beliebtheit der Bundeswehr als Arbeitgeber

auf der Zustimmung aus fast allen relevanten Berufsfeldern. So rangiert "die

Truppe" bei Teilnehmenden aus dem kaufmännischen Umfeld vor der Polizei auf Rang

1, im sozial-gesundheitlichen Bereich hinter dem Medizinischen Dienst auf dem

zweiten Platz und im gewerblich-technischen Segment hinter BMW, Audi und Porsche

auf Rang 4.



Öffentlicher Dienst ist die beliebteste Arbeitgeberbranche