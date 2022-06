R+V erhält höchste Auszeichnung bei German Brand Award 2022

Wiesbaden (ots) - Genossenschaftlicher Versicherer ist "Corporate Brand of the

Year" und räumt vier weitere Auszeichnungen ab.



"Mit ihrer klaren und mutigen Position gegen Rassismus, Hass und verbale Gewalt

sowie ihrem Engagement in Krisenzeiten stellt die R+V ihr Markenversprechen

zeitgemäß, greifbar und glaubhaft unter Beweis", begründet die Jury des German

Brand Award ihre Wahl. Die "Corporate Brand of the Year" mache in ihrer

Markenkommunikation sichtbar, was in den Unternehmenswurzeln seit jeher

verankert sei. Es handle sich um einen ganzheitlich verstandenen und konsequent

umgesetzten Marktauftritt, der das Thema "Verantwortung übernehmen" in einen

größeren gesellschaftlichen Kontext stelle und der Marke Relevanz und ein echtes

Alleinstellungsmerkmal verschaffe.



Zudem würdigte die Jury die R+V jeweils mit Gold in den Fachdisziplinen

"Dialogue & CRM" sowie "360° Campaign". Auch in den Kategorien "Excellent Brands

- Insurance" sowie "Point of Sale" erhielt der Versicherer Preise.