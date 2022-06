Kristallklare Sicht auf langfristiges Wachstum



Als Spezialist für Anlagen zur Herstellung und Inspektion von High-Tech-Komponenten hat sich PVA TePla zu einem global etablierten Zulieferer für zahlreiche Industrien entwickelt, in denen Werkstoffe unter hoher Temperatur, mit hohem Druck oder im Plasma bearbeitet werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei mit einem Erlösanteil von inzwischen mehr als 75% auf der Halbleiterbranche, für die der Konzern u.a. mit Systemen zur Kristallzucht und zur Qualitätskontrolle von Wafern qualitativ weltweit führende Lösungen liefert.



Mit diesem Fokus agiert PVA TePla in einem Markt, der sich aufgrund der rasant steigenden Nachfrage nach Halbleiter-Chips inmitten eines langfristigen Wachstumszyklus' befindet (CAGR 2021-2027e: 8,5%). So sorgen Megatrends wie die fortschreitende Digitalisierung, die zunehmende Vernetzung von Kommunikationsprozessen, der vermehrte Einsatz intelligenter Systeme in ganzen Industrien ebenso wie der Ausbau der Elektromobilität dafür, dass ein verstärkter Einsatz von Halbleitern unabdingbar wird. Infolgedessen haben die führenden Chip- und Wafer-Hersteller angesichts langer Realisierungszeiten von Investitionsprojekten bereits damit begonnen, ihre Kapazitäten mit Blick auf die nächsten Jahre massiv auszuweiten und Aufträge bei Zulieferern wie PVA TePla zu platzieren.

Dank einer jahrelang aufgebauten Prozessexpertise und einer hohen Innovationskompetenz verfügt PVA TePla mit aktuell mehr als 100 verschiedenen Anlagentypen über eine der breitesten Lösungspaletten der globalen Zulieferer für den Halbleitermarkt. Die F&E-Tätigkeiten werden dabei größtenteils nicht universell, sondern im Rahmen konkreter Kundenaufträge durchgeführt, wodurch individuelle Systeme mit hohen Qualitäts-standards entstehen. Das Resultat sind langjährige Beziehungen zu weltweit marktführenden Chip-Herstellern und Wafer-Produzenten wie etwa Siltronic.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 32,00 Euro



