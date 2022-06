Biotechnologie-Branche verbucht Rekorde bei Umsatz und FuE-Investitionen

Berlin (ots) - Im Jahr 2021 sind Umsatz und Ausgaben für Forschung und

Entwicklung (FuE) der deutschen Biotechnologie-Branche sprunghaft angestiegen.

Mit einem Umsatzwachstum von 279 Prozent (26,32 Mrd. Euro) und einem Plus von 54

Prozent bei FuE-Investitionen (3,84 Mrd. Euro) wurden neue Höchstwerte verbucht.

Hauptgrund für die neuen Rekorde ist der Erfolg des Impfstoffentwicklers

BioNTech, aber auch das Unternehmen CureVac trägt mit seiner Impfstoffforschung

wesentlich zum Zuwachs bei FuE-Investitionen bei. Dies geht aus einer Umfrage

unter den 750 privaten Biotech-Unternehmen hervor, die der

Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland heute veröffentlicht, sowie den

Angaben der 24 deutschen börsennotierten Unternehmen. Mit 16 Prozent ist auch

der Zuwachs bei Arbeitsplätzen groß, wobei hier die Zunahme im Gegensatz zu

Umsatz und FuE-Investitionen sowohl bei privaten (13 Prozent) als auch bei

börsennotierten (20 Prozent) ähnlich hoch liegt. Die Anzahl der Unternehmen in

Deutschland stagniert allerdings wie schon im Jahr 2020.



Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland, kommentiert die

Ergebnisse: "Die Kennzahlen unserer Branche sind für 2021 wirklich

beeindruckend. Das Wachstum ist zum Großteil den Impfstoffentwicklern BioNTech

und CureVac zu verdanken. Wir haben die Chance, zu einem international führenden

Biotechnologie-Standort zu werden, so steht es im Koalitionsvertrag. Um das zu

schaffen, brauchen wir aber mehr Leuchttürme und ein Wachstum, das auf viele

Unternehmen baut. Das können wir nur erreichen, wenn die Politik jetzt handelt

und geeignete Rahmenbedingungen für die gesamte Branche schafft. Die Pandemie

und der Angriffskrieg in der Ukraine haben verständlicherweise viele Prioritäten

verschoben. Ich denke aber, die technologische Souveränität in der

Spitzentechnologie Biotechnologie darf jetzt auf keinen Fall auf der Strecke

bleiben."