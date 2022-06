"Wir befinden uns in einer sehr angespannten Situation", sagte der IAEA-Chef. Die internationalen Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran stünden still, und bei der Klärung offener Fragen zum iranischen Atomprogramm habe es keine Fortschritte gegeben./al/DP/jha

Vertreter Teherans hatten in den vergangenen Tagen gedroht, dass die Islamische Republik auf eine Resolution des IAEA-Gouverneursrates reagieren werde, in der das Land zur Kooperation mit der IAEA aufgerufen wurde.

WIEN (dpa-AFX) - Der Iran hat 27 Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in mehreren Atomanlagen entfernt. Der Abbau fand am Donnerstag statt, wie IAEA-Chef Rafael Grossi in Wien bekanntgab. Nach diesem Schritt würden noch etwas mehr als 40 Kameras in Betrieb bleiben.

