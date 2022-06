Amsterdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen weiterhin unverändert. Das teilte die Notenbank am Donnerstag nach einer Ratssitzung in Amsterdam mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer