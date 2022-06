Mehr als 40 Tote nach Erdrutsch in Diamantmine im Kongo

Die Bergleute in der betroffenen Mine und ähnlichen Abbaugebieten arbeiten oftmals ohne Schutzwerkzeug oder Versicherung. Jeden Monat kommt es in den Minen zu Todesfällen durch Erdrutsche oder Arbeitsunfälle./pmu/DP/jha

KINSHASA/TSHIKAPA (dpa-AFX) - Nach Erdrutschen in einer Diamantmine in der Region Kasai sind in der Demokratischen Republik Kongo mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Zu dem Vorfall in der Mine, die etwa 30 Kilometer von der Stadt Tshikapa entfernt liegt, war es am späten Dienstagabend gekommen, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Zunächst war die Zahl der Opfer mit zehn angegeben worden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer