- Alps Alpine nimmt gemeinsam mit Heliot Europe und UnaBiz den millionsten

Tracker über das Sigfox Internet-of-Things Netzwerk in Betrieb

- Meilenstein markiert den Startschuss für den bisher größten Einsatz von

Long-Power-Wide-Area-Asset-Trackern (LPWAN) in Europa

- Bekannte Unternehmen wie die Deutsche Post DHL nutzen den Tracker von Alps

Alpine bereits



Gemeinsam mit den Sigfox 0G-Netzanbietern Heliot Europe und UnaBiz feiert Alps

Alpine Europe, einer der weltweit größten Entwickler und Hersteller von

elektromechanischen Geräten, die Inbetriebnahme des millionsten Lykaner®

Long-Life Asset Trackers.





Die millionste Inbetriebnahme markiert den Startschuss für den bisher größtenEinsatz von Long-Power-Wide-Area-Asset-Trackern (LPWAN) in Europa mit großenUnternehmen wie der Deutschen Post DHL, der Österreichischen Post sowieverschiedenen Automobilherstellern und Mobilitätsanbietern in Frankreich,Deutschland, den Niederlanden und vielen weiteren europäischen Ländern.Lars Landewee, Senior Vice President of Operations für die Paketsortierzentrenbei der Deutschen Post DHL, ist überzeugt von der Lösung: "Die Alps AlpineTracking-Solutions helfen uns dabei, unsere internen Prozesse zu organisierenund Sichtbarkeit für unsere Assets zu realisieren. Aufgrund der großartigenErgebnisse der letzten Jahre im Bereich des Internet-of-Things (IoT)-Trackingskönnen wir Alps Alpines langlebige Tracker sehr empfehlen."Seit Beginn des erfolgreichen Einsatzes des Lykaner® Asset-Trackers hat das AlpsAlpine-Team an der Forschung und Entwicklung gearbeitet, um das Portfolio vonfünfzehn Tracker-Varianten mit einer Batterielebensdauer von bis zu zwölf Jahrenweiter zu optimieren. Heute bekräftigt Alps Alpine sein Vorhaben, den nächstenMeilenstein zu erreichen und weitere 2,6 Millionen Tracker auf Basis der voreinem Jahr erworbenen Materialien zu produzieren, um die Auslieferung auch beider derzeitigen Komponentenknappheit fortzusetzen."Die COVID-19-Pandemie hat in der Logistik- und Lieferkettenbranche fürbeispiellosen Stress, aber auch für Chancen zur Veränderung gesorgt. Da dieNachfrage nach Asset-Tracking weiter steigt, sind wir bereit, unsere Kunden mitden marktführenden Asset-Tracking-Lösungen zu unterstützen, um mehr Transparenzim täglichen Betrieb zu schaffen und das ungenutzte finanzielle Potenzial injedem Prozess zu steigern", so Sascha Kunzmann, Leiter der Engineering Divisionvon Alps Alpine Europe. "In Krisenzeiten sind Unternehmen aufgefordert, ihre