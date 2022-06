Sven Schöpker Mit dem richtigen Konzept zu mehr Erfolg für Handwerksbetriebe (FOTO)

Münster (ots) - Sven Schöpker ist der Gründer des mehrfach ausgezeichneten

Architektur- und Handwerksunternehmens Raumfabrik und führt darüber hinaus noch

in vierter Generation eine mittelständige Tischlerei. Jetzt gibt er seine

Expertise und sein umfangreiches Know-how auch an andere Handwerksbetriebe

weiter. Mit seinem Konzept "Mission starkes Handwerk" bietet der Experte

Coachings an, in denen die Branchenkollegen lernen, wie sie auch ihren Betrieb

nachhaltig erfolgreich gestalten und ihre Umsätze optimieren können.



Für die Wirtschaft sind die Zeiten turbulent und herausfordernd. Besonders die

Handwerksbranche ist von den aktuellen Entwicklungen betroffen. Aufträge sind

grundsätzlich da, aber andere Faktoren machen es den Betrieben schwer, ihrem

Tagesgeschäft ohne Einschränkungen nachzugehen. Aufgrund des anhaltenden

Fachkräftemangels fehlt es an qualifizierten Mitarbeitern. Dazu kommen derzeit

die enormen Preissteigerungen, eine Inflation auf Rekordniveau, Materialmangel

und zögernde Kunden. Sven Schöpker von der Raumfabrik Konzept- und Ideenschmiede

GmbH rät: Abwarten kann fatale Folgen haben - für Handwerksbetriebe ist es jetzt

an der Zeit, aktiv zu werden.