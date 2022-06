Maxeon Solar Technologies präsentiert SunPower One, ein integriertes Energiemanagement-Erlebnis für das Eigenheim

Eine neue flexible und offene Lösung mit Batteriespeichern, die Transparenz beim Energiemanagement schafft und, dem Eigenheimbesitzer nützliche Tipps zur weiteren nachhaltigen Energieoptimierung gibt.

SINGAPUR , 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Solarprodukten, hat heute „SunPower One", die integrierte Energielösung für Häuser vorgestellt. SunPower One basiert auf einem flexiblen Eco-System von Produkten und Dienstleistungen: es integriert die marktführenden Solarmodule von Maxeon und Batteriespeicher und kombiniert sie mit einer intelligenten Steuerung, die Transparenz in die Energieflüsse im Haus bringt. Darüber hinaus gibt diese Steuerung auch nützliche Tipps zur weiteren Energieoptimierung. Die SunPower One-Lösung von Maxeon basiert auf einer mehr als 35-jährigen Erfahrung als Marktführer in der Solarenergiebranche