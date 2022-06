LumiraDx erhält CE-Kennzeichnung für COVID-19-Antigentest auf neuem Low-Cost-Testgerät Amira

Antigen-Testsystem der nächsten Generation basiert auf mehr als acht Jahren Forschung, gestützt von branchenführenden Mikrofluidik-Experten

Amira-Testsystem besteht aus Amira Analyzer, Amira SARS-CoV-2 Ag Teststreifen, Abstrichtupfern und Equipment zur Probenvorbereitung

Für mit dem Labor vergleichbare Ergebnisse zu Preisen auf Lateral-Fow-Test-Niveau

LONDON, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX), ein Unternehmen der nächsten Generation in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik, hat heute die CE-Kennzeichnung seines neuen hochsensitiven und Low-Cost COVID-19-Testsystems „Amira System" bekanntgegeben. Der Amira Analyzer liest die mitgelieferten Amira SARS-CoV-2 Ag-Teststreifen und liefert Testergebnisse in nur 15 Minuten. Amira fasst die Technologie großer Laboranalysegeräte in einem tragbaren Gerät zusammen, das in Größe und Gewicht mit einem Spielkartensatz vergleichbar ist und eine hochleistungsfähige Testung in Minuten ermöglicht. Das CE-Zeichen für das Amira System deckt zunächst die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal am Point-of-Care ab. Das Unternehmen plant jedoch, weitere behördliche Genehmigungen und Zulassungen für das Amira System zu beantragen, einschließlich derjenigen, die für eine nicht-professionelle, over-the-counter (OTC)-Anwendung erforderlich sind, um die Testung zu Hause, bei Veranstaltungen, am Arbeitsplatz und auf Reisen zu ermöglichen.

Die Mikrofluidik-Technologie des Amira SARS-CoV-2 Ag Tests liefert eine herausragende Testleistung. Der Test hat eine positive prozentuale Übereinstimmung von 90,00 % und eine negative prozentuale Übereinstimmung von 99,31 % im Vergleich zur RT-PCR bei symptomatischen Personen, basierend auf klinischen Daten, die 0-10 Tage nach Auftreten der Symptome erhoben wurden. Innerhalb dieser Kohorte zeigte der Amira SARS-CoV-2 Ag Test eine Sensitivität von 95,6 % bis zu einem Ct-Wert von 30, was auf eine hohe Abdeckung bei der Erkennung potenziell infektiöser Personen hinweist.

Ron Zwanziger, Chief Executive Officer von LumiraDx, kommentierte: "Das Amira System bringt eine einzigartige Kombination von Eigenschaften auf den Markt. Es ist eine der einzigen COVID-19-Testlösungen auf dem Markt, die hochgenaue, objektiv ablesbare Ergebnisse bei schneller Testlaufzeit und niedrigem Preis wie der vieler Lateral-Flow-Tests bietet. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sind häufige Tests für viele von uns zum Alltag geworden. Ohne verlässliche Ergebnisse bieten viele Testprotokolle jedoch keinen ausreichenden Schutz für Patienten, Mitarbeiter und Familien."