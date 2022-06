Japanische Aktien sind in deutschen Investmentdepots nur selten zu finden. Dabei lohnt sich aktuell der Blick ins Land der aufgehenden Sonne. Anders als bei vielen westlichen Industrienationen ist die Inflation in Japan niedrig – Zinsanhebungen stehen hier nicht so schnell auf der Agenda.

Unterschätzte Wirtschaft

Zudem gehört der Lebensstandard zu den höchsten der Welt. Das durchschnittliche Finanzvermögen pro Kopf liegt mit knapp 75.000 Euro etwa dreimal so hoch wie der Vergleichswert in Deutschland und deutlich vor den USA. In Bezug auf Patentanmeldungen ist Japan weltweit führend. Die Lebenserwartung ist die höchste unter den großen Volkswirtschaften.