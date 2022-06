Habeck dankt Bundeswehr-Soldaten im IS-Einsatz

AL-ASRAK (dpa-AFX) - Bei einem Besuch auf der jordanischen Luftwaffenbasis Al-Asrak hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) dort stationierten Bundeswehrsoldaten für ihren Einsatz gedankt. "Ich war hier in der Region. Es wäre absurd gewesen, hier vorbeizufahren, ohne einmal danke zu sagen für das, was Sie für Deutschland tun, was Sie hier für den Frieden in der Region tun", sagte der Wirtschafts- und Klimaschutzminister am Donnerstag. Er hat seit Montag Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien besucht und wollte am Abend nach Deutschland zurückkehren.

Derzeit sind laut Einsatzführungskommando rund 250 Soldatinnen und Soldaten in Jordanien und dem Irak im Einsatz, davon rund 150 in Al-Asrak. Sie nehmen am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) teil. Die Bundeswehr ist dort seit 2017 vor Ort. Die Bundeswehr leistet dort Transportaufgaben und Luftbetankung. Habeck ließ sich dort unter anderem Waffen und Ausrüstung zeigen und besichtigte ein Tankflugzeug, einen Airbus A400M.

Er sei nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch Bundestagsabgeordneter und entscheide damit über ihre Einsätze mit, sagte Habeck zu den Soldatinnen und Soldaten. Da sei es gut, ein Gefühl dafür zu bekommen, was gut laufe und wo es noch Bedarf gebe.

Habeck sagte, er habe auf der Basis auch über die Ausstattung und Beschaffung der Bundeswehr gesprochen. Als Wirtschaftsminister betreue er federführend das Beschaffungsgesetz und wolle noch mehr das Gespräch mit der Bundeswehr suchen. Der Grünen-Politiker verabschiedete sich mit den Worten: "Passen Sie auf sich auf. Kommen Sie heile nach Hause. Und danke noch mal, dass Sie da richtig mit Ihrem Einsatz, mit Ihren Körpern, Ihrer Person den Frieden hier in dieser Region ein bisschen stabiler machen."/hrz/DP/nas