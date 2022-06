Berlin (ots) - Nach einer Erholung im Jahr 2021 musste die Stimmung der

exportierenden Ernährungsindustrie im Jahr 2022 in Anbetracht der

wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit einen erneuten Dämpfer hinnehmen.

Das ergab die anlässlich des 4. Außenwirtschaftsseminars der Agrar- und

Ernährungswirtschaft erstellte Gemeinschaftsstudie "BVE-AFC-Exportindikator

2022" von der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und der AFC

Management Consulting.



Die auf dem Vorjahresniveau stagnierende Einschätzung der Geschäftslage und

deutlich pessimistischere Geschäftserwartungen im Lebensmittelexport führten mit

einem Minus von 15 Prozentpunkten im Vorjahresvergleich und einem Saldo von

insgesamt 7 Prozentpunkten zu einem deutlichen Rückgang des Exportklimas. Das

Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 mit 37 Prozentpunkten wurde so weiterhin

verfehlt.





Für die Ernährungsindustrie ist das Exportgeschäft ein wichtiges Standbein, umneben dem gesättigten Hauptabsatzmarkt Deutschland zusätzliches Wachstum zugenerieren. Daher hat der Export und die Erschließung neuer Absatzmärkte imAusland eine besondere Bedeutung für die Branche. In den letzten 12 Monaten warjedoch jedes zweite Unternehmen (47 Prozent) mit Exporthindernissen inausgewählten Zielmärkten konfrontiert. Die Hauptursachen hierfür sind inpolitischen oder wirtschaftlichen Krisen (35%) sowie in bürokratischen Hürden(20%) zu suchen. Auch der Blick in die Zukunft fällt weiterhin verhalten aus:Zwei aus drei Unternehmen (63 Prozent) planen auf Basis der heutigenWeltwirtschaftslage in den nächsten 12 Monaten keine neuen Märkte zuerschließen. Im Jahr 2019 gaben dies lediglich 38 Prozent der Unternehmen an."Nur offene Agrar- und Lebensmittelmärkte mit diversifizierten Lieferkettengarantiere in Krisenzeiten die globale Ernährungssicherheit. Es ist folglichfatal, wenn sich Unternehmen aus dem internationalen Handel zurückziehen, esbedarf daher dringend Maßnahmen zur Stabilisierung der internationalen Ordnung.Dazu muss der Abschluss von Handelsabkommen mit strategisch wichtigen Märktenrasch vorangebracht werden aber auch eine erfolgreiche Reformierung der WTO unddas Schaffen von fairen Wettbewerbsbedingungen für den Weltagrarhandel istentscheidend. Protektionistische Maßnahmen wie die Einführung von Strafzöllenoder weiteren tarifären und nicht-tarifären Hemmnissen sind ebenso wie dieUnterbrechung von Handelsbeziehungen abzulehnen", resümiert Stefanie Sabet,Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie.In der Umfrage wurden die Unternehmen zusätzlich zum Thema "Herausforderungen ininternationalen Lieferketten" befragt, wobei branchenübergreifend 89 Prozent der