OQ Chemicals auf Wachstumskurs: Dr. Albrecht Schwerin verstärkt Leadership Team als neuer COO (FOTO) Monheim am Rhein (ots) - Der globale Chemieproduzent OQ Chemicals baut sein Führungsteam weiter aus: Ab sofort verantwortet Dr. Albrecht Schwerin als neuer Chief Operating Officer (COO) das operative Geschäft. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen in der chemischen Industrie wird Dr. Schwerin wesentlich dazu beitragen, OQ Chemicals mit seinen weltweiten Produktionsstandorten für die Zukunft zu rüsten. Zu seinen Kernaufgaben gehören strategische Transformationsprogramme wie auch die Nachhaltigkeitsinitiative "reduce", mit der OQ Chemicals Klimaneutralität anstrebt. Bislang wurde die COO-Funktion kommissarisch von Geschäftsführer Dr. Oliver Borgmeier mit wahrgenommen.

"Unser Ziel ist es, OQ Chemicals in ein modernes und klimaneutrales Unternehmen zu transformieren. Dazu werden wir unsere Organisation agil und effizient aufstellen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Solche Veränderungen sind nur mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern möglich, die wir nach Kräften unterstützen. Unser Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Oxo Intermediates und gezieltem Wachstum bei den Oxo Performance Chemicals", sagte Dr. Schwerin. "Es wird eine sehr spannende Aufgabe, die funktionale und operative Exzellenz von OQ Chemicals voranzutreiben und ich freue mich, diese Herausforderung zusammen mit dem Führungsteam in Angriff zu nehmen."



Dr. Albrecht Schwerin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der chemischen Industrie. Zuletzt war er Geschäftsführer und Werkleiter der Dynamit Nobel GmbH ES, einem Unternehmen der Novasep-Gruppe. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren leitende Funktionen u. a. bei Henkel, Cognis, Celanese sowie Oxea, dem Vorgängerunternehmen von OQ Chemicals. Dr. Albrecht Schwerin studierte Chemie und promovierte an der TU Darmstadt. Er hat zusätzlich einen Abschluss als Global Executive Master of Business Administration (GEMBA) von der IESE Business School in Barcelona.



Über OQ Chemicals



OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. Weitere Informationen sind unter https://chemicals.oq.com/ verfügbar.



