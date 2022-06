Reinhold Rehbichler verstärkt den Vorstand der TeamBank AG

Nürnberg (ots) - Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 hat der Aufsichtsrat der TeamBank

AG den bisherigen Generalbevollmächtigten der Bank, Reinhold Rehbichler, in den

Vorstand berufen. Der 54-jährige verantwortet als CTO (Chief Technology Officer)

auch künftig die Themen Produkt- und Datamanagement sowie IT.



Nach seinem Studium in Wien durchlief Rehbichler unterschiedliche berufliche

Funktionen in der Consumer Electronics Branche und IT-Bankdienstleistung, unter

anderem als Vorsitzender der Geschäftsführung der österreichischen Volksbanken

IT-Services GmbH. Seit 2012 verantwortete er Daten- und IT-Themen der TeamBank

AG in unterschiedlichen leitenden Funktionen. Zum Generalbevollmächtigten wurde

er 2019 berufen.