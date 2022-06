Polestar beginnt mit der Auslieferung der 65.000 Elektroautos im Rahmen der Partnerschaft mit Hertz (FOTO)

GÖTEBORG, SCHWEDEN (ots) - Polestar, der schwedische Hersteller für Premium

Elektrofahrzeuge, startet mit der Auslieferung von Polestar 2 Fahrzeugen an

Hertz. Dies ist Teil der im April 2022 angekündigten Vereinbarung, gemäß welcher

Polestar den globalen Autovermieter in den nächsten fünf Jahren mit 65.000

Elektroautos beliefern wird.



Die Partnerschaft zwischen Polestar und Hertz ist einer der größten

Einzelaufträge für Elektroautos, die jemals erteilt wurden. Der Beginn der

Auslieferungen unterstreicht die operationellen Kapazitäten von Polestar als

gereifte Marke in einem Bereich, der stark von Start-ups in der Anfangsphase

geprägt ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Polestars langfristiger Plan ist es, den jährlichen Absatz bis Ende 2025 aufetwa 290.000 Fahrzeuge zu steigern. Das Wachstum zeichnet sich bereits jetzt ab- seit Anfang 2022 hat Polestar über 32.000 Bestellungen von Kundinnen undKunden für den Polestar 2 entgegengenommen, was einem Anstieg von 290% gegenüberdem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht."Unsere Partnerschaft mit Hertz ist ein aufregender Meilenstein, der einerbeträchtlichen Anzahl potenzieller Neukundinnen und Neukunden die Möglichkeitgibt, zum ersten Mal ein Elektroauto zu erleben - und das wird in einem Polestarsein", so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. "Mit mehr als 55.000 PolestarFahrzeugen, die bereits in unseren 25 Märkten auf der Straße sind, besteht keinZweifel daran, dass unsere Marke in einem unglaublichen Tempo wächst."Hertz erhält zunächst den Polestar 2, das preisgekrönte Elektroauto, dasPolestars Position als Hersteller von Premium Elektroautos begründet hat. DerPolestar 2 ist auch in der aktuellen Hertz Marketingkampagne "Let's go" zusehen, was die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen zusätzlich stärkt."Wir freuen uns, die erste Lieferung von Polestar Modellen in unsere Flotteaufzunehmen, um Hertz Kundinnen und Kunden das elektrische Fahrgefühl näher zubringen", sagt Darren Arrington, Executive Vice President, Revenue Managementand Fleet Acquisition bei Hertz.Polestar 2 kombiniert avantgardistisches skandinavisches Design mit führenderTechnologie im Auto, darunter das weltweit erste integrierte Infotainmentsystembasierend auf Android Automotive OS. Die Vereinbarung umfasst auch künftigePolestar Modelle wie den vollelektrischen SUV Polestar 3, der im Oktober 2022seine Weltpremiere feiern wird.Darüber hinaus erweitert Hertz seine "Dream Fleet" jetzt auch um den ElektroPerformance Hybrid Polestar 1, damit Kundinnen und Kunden den leistungsstarkenSport GT aus Karbon aus erster Hand erleben können.Polestar beabsichtigt die Notierung an der Nasdaq im Rahmen eines geplanten