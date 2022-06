Water Ways berichtet über die geplante Übernahme des chilenischen Anbieters – Hidrotop

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

9. Juni 2022,- Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("WWT" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet, freut sich, mitteilen zu können, dass die Due-Diligence-Prüfung für die Übernahme (siehe Pressemitteilungen vom 12. Januar 2022 und 5. April 2022) von Desarrollo De Sistemas Hidraulicos SA ("Hidrotop") positiv verläuft und die Parteien sich in der Endphase der Verhandlungen über die endgültigen Bedingungen des Kaufs und Verkaufs (das "SPA") befinden. Die Parteien erwarten die Unterzeichnung eines endgültigen SPA am oder vor dem 30. Juni 2022. Das SPA sieht vor, dass der Abschluss der Übernahme bestimmten Bedingungen unterliegt, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Hidrotop ist ein Anbieter von intelligenter Bewässerung, der intelligente Bewässerungs- und Düngeprojekte in Chile und Argentinien entwickelt, beschafft und installiert. Hidrotop wurde 1997 gegründet, beschäftigt über fünfunddreißig Mitarbeiter und hat mehr als 30.000 Hektar Bewässerungs- und Fruchtbarkeitsprojekte installiert. Hidrotop ist seit vielen Jahren ein Kunde von Water Ways und kauft intelligente Bewässerungskomponenten. Hidrotop verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse auf dem südamerikanischen Bewässerungsmarkt sowie über die Entwicklung spezieller Techniken zur Nutzung von Wassertechnologien in der Bergbauindustrie.

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerungssysteme ergeben, und leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika sowie in Industrieländern wie China und Kanada breiter verfügbar macht. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.