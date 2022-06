Save Foods erhält die Bio-Anerkennung für seine Öko-Pflanzenschutzbehandlung

Die Listung durch das Organic Materials Review Institute ermöglicht den Einsatz von SaveProtect Organic in der zertifizierten ökologischen Produktion und Verarbeitung

Miami, FL, 09. Juni 2022 - Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, gab heute bekannt, dass seine SaveProtect Organic-Pflanzenbehandlung zur Verlängerung der Haltbarkeit von frischem Obst und Gemüse vom Organic Materials Review Institute ("OMRI") gelistet wurde, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die eine unabhängige Prüfung von Produkten vornimmt, die für die Verwendung in der zertifizierten ökologischen Produktion und Verarbeitung vorgesehen sind. OMRI-gelistete Produkte können in der zertifizierten ökologischen Produktion und Verarbeitung im Rahmen des USDA National Organic Program verwendet werden.

"Die Bio-Obst- und -Gemüsebranche hat eine sehr schwierige Aufgabe zu bewältigen, da sie mit einer kurzen Haltbarkeit und begrenzten verfügbaren Lösungen konfrontiert ist, wobei hohe Abfallmengen und Transportprobleme zu höheren Kosten führen", kommentierte Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods. "Mit der OMRI-Listung ist Save Foods nun besser positioniert, um dem Bio-Markt einen bedeutenden Mehrwert zu bieten, indem wir effiziente und erschwingliche Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen anbieten."

Der Markt für Bio-Obst und -Gemüse ist das größte und am schnellsten wachsende Segment des globalen Marktes für Bio-Lebensmittel und wird bis 2028 voraussichtlich 68,50 Mrd. USD erreichen. Bio-Lebensmittel haben an Popularität gewonnen, weil die Menschen sich ihrer Vorteile bewusst geworden sind. Die gesundheitlichen Folgen von Nicht-Bio-Produkten sind erwiesen: Rund 385 Millionen Menschen erkranken derzeit jedes Jahr an einer Pestizidvergiftung.

Um den Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pestiziden zu begegnen, hat die EU-Kommission die Initiative "Field to Fork" ins Leben gerufen, ein Programm, das den Einsatz von Pestiziden in der Lebensmittelversorgungskette drastisch reduzieren soll. In den USA sind ähnliche Initiativen im Gange, und die Regierung Biden hat Änderungen der Vorschriften für die Pestizidindustrie erlassen.