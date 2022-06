Heiko Hauser neuer Plansecur-Chef / Nach 21 Jahren bei der Allianz übernimmt er die Geschäftsführung bei Plansecur / Vorgänger Johannes Sczepan geht nach über 20 Jahren an der Spitze in den Ruhestand

Kassel (ots) - Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der Finanzberatungsgruppe

Plansecur geht Johannes Sczepan zum Jahresende in den Ruhestand. Sein

Nachfolger, Heiko Hauser, tritt zum 1. Oktober 2022 in die Geschäftsführung ein

und übernimmt zum 1. Januar 2023 die alleinige Verantwortung für die

Unternehmensgruppe. Er kommt von der Allianz, wo er 21 Jahre lang in

verschiedenen Aufgaben im Außen- und im Innendienst tätig war.



Diplom-Ökonom Heiko Hauser hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität

Hohenheim studiert. Internationale Erfahrungen sammelte Heiko Hauser im

Produktmanagement bei Mercedes-Benz of North America, bevor er im Jahr 2000

seine Karriere bei der Allianz Deutschland AG begann. Dort hat er die gesamte

Palette der Finanzservices kennengelernt. Gestartet ist er als Assistent der

Geschäftsleitung, anschließend hatte er diverse Projekt- und Fachverantwortungen

inne und bringt für seine neue Aufgabe vielfältige Erfahrungen als Führungskraft

im Innen- und Außendienst von Finanzdienstleistungsunternehmen mit. Er legte von

Anfang an einen Schwerpunkt auf werteorientierte Personalführung, Authentizität

und Motivation. "Authentizität und Spaß bei der Arbeit sind wichtig, um zu

besonderen Leistungen und Ergebnissen zu kommen", lautet sein Motto. Bei

Plansecur will er diesen Kurs beibehalten.