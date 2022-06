creativestyle wird zum europäischen Top-Player im E-Commerce / Smile Group beteiligt sich an E-Commerce-Spezialist creativestyle

Paris/München (ots) - Smile Group beteiligt sich an E-Commerce-Spezialist

creativestyle



- creativestyle schließt sich europäischem Marktführer in den Bereichen Digital

und Open-Source-Expertise an

- Smile Group erweitert internationale Präsenz und Open Source Expertise mit dem

deutsch-polnischen Team

- Private-Equity-Manager der Keensight Capital unterstützen beim sog.

Growth-Buyout



Die creativestyle GmbH, eine der führenden deutschen Open-Source

E-Commerce-Agenturen mit Sitz in München, schließt sich der Smile Group an. Der

bereits 1991 in Frankreich gegründete Technologie-Pionier hat sich zu einem

europäischen Marktführer im Bereich Digital und Open Source entwickelt. Beide

Unternehmen bündeln ihre E-Commerce- und Open-Source-Expertise und bauen so

gemeinsam ihre internationale Präsenz aus. Das Investment in die profitable und

wachstumsstarke creativestyle GmbH wurde mit der Unterstützung von Keensight

Capital, einem auf paneuropäische Growth-Buyout-Investitionen spezialisierten

Private-Equity-Manager realisiert.