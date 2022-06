DocuWare beendet internationale Konferenzen sehr erfolgreich - Cloud first, aber nicht Cloud only

Germering (ots) - DocuWare, Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und

Workflow-Automation, veranstaltete erstmals nach 2019 seine DocuWorld

Partnerkonferenzen wieder vor Ort. Insgesamt rund 1.200 Teilnehmer aus über 60

Ländern kamen zu den bewährten Veranstaltungen, um sich über die aktuelle Markt-

und Geschäftsentwicklung sowie die zukünftige Unternehmensstrategie zu

informieren.



Endlich gab es wieder ein Treffen vor Ort: DocuWare Partner aus den Regionen

DACH, EMEA und APAC kamen Ende April 2022 in Berlin zusammen oder nahmen online

an der traditionellen DocuWorld Partner Conference teil. Im Mai 2022 folgte die

DocuWorld Americas in Orlando, Florida. Das diesjährige Motto lautete Adapt.

Automate. Innovate. In drei Tagen wurde den Teilnehmern vermittelt, wie sie

Interessenten einfach davon überzeugen können, mit DocuWare Prozesse einfach

anzupassen, zu automatisieren und zu erneuern. Unternehmen jeglicher Größe und

Branche haben dadurch die Möglichkeit, deutlich (kosten-)effizienter zu arbeiten

und somit ihre Zukunft zu sichern. Die Agenda umfasste General Sessions,

Fachvorträge, Trainings und Workshops, in denen sich die Teilnehmer weiterbilden

konnten. Zusammengerechnet gab es über 180 Trainingseinheiten in vier Sprachen.