Aktionäre stimmen auf Auranias Jahres- und Sonderversammlung allen Beschlüssen zu

Toronto, Ontario, 9. Juni 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Aktionäre alle Beschlüsse auf der Jahres- und Sonderversammlung des Unternehmens (die „Versammlung“), die am 8. Juni 2022 stattfand, angenommen haben.

Auf der Versammlung genehmigten die Aktionäre den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Bericht der Wirtschaftsprüfer dazu, die Bestellung der Wirtschaftsprüfer, die Wahl der Direktoren und den Aktienoptionsplan des Unternehmens für das kommende Jahr. Einzelheiten zu diesen Themen sind im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung für die Versammlung vom 28. April 2022 enthalten, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com und auf der Unternehmenswebsite http://www.aurania.com/investors/annual-general-meeting/ veröffentlicht wurde.

Im Anschluss an den formellen Teil der Versammlung folgten eine Präsentation und eine kurze Frage- und Antwort-Runde. Die Aufzeichnung des Webcast ist jetzt verfügbar und kann bis zum 8. September 2022 über den ursprünglichen Webcast-Link abgerufen werden. Die reine Audioaufzeichnung wird in den kommenden Tagen verfügbar sein und auf Aurania’s Website veröffentlicht werden. Während der Berichterstattung über den aktuellen Stand der Aktivitäten und der Frage-und-Antwort-Runde wurden zukunftsgerichtete Aussagen gemacht.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir