Beratender Ausschuss der FDA empfiehlt Notfallzulassung des Novavax Covid-19 Impfstoffs für Personen ab 18 Jahren

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -



- Novavax Covid-19-Impfstoff erhält positives Votum des Beratungsausschusses für

Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der US-Arzneimittelbehörde FDA

- Sollte die FDA eine Notfallzulassung erteilen, wäre der Novavax Covid-19

Impfstoff der erste in den USA erhältliche Impfstoff auf Proteinbasis gegen

Covid-19.



Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen

schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass der

beratende Ausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines

and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) der

US-Arzneimittelbehörde FDA mit 21 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung empfohlen

hat, der FDA eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den

Novavax Covid-19 Impfstoff (NVX-CoV2373) für Personen ab 18 Jahren zu erteilen.