FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag mit erheblichen Verlusten auf die Aussicht einer strafferen Geldpolitik um Euroraum reagiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,54 Prozent auf 147,89 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit bis zu 1,47 Prozent und damit so hoch wie seit Mitte 2014 nicht mehr. In anderen Euroländern wie Italien oder Spanien stiegen die Renditen ebenfalls deutlich an.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte nach ihrer Zinssitzung die geldpolitische Wende eingeläutet. Für die kommende Sitzung um Juli stellte sie eine Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht. Im September könnte sogar eine deutlichere Straffung folgen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Käufe neuer Wertpapiere, mit denen die Zinsen über Jahre hinweg zusätzlich gedrückt wurden, sollen Anfang Juli enden.