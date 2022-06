Die aufstrebende Einwegmarke in Europa - FLERBAR

LONDON, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- FLERBAR wurde erst Anfang 2022 auf den Markt gebracht und ist eine trendige Einweg-Vape-Marke aus Europa, die sich darauf konzentriert, ein angenehmeres Erlebnis zu bieten und fortschrittliche Technologie in einem sauberen und klaren, eleganten Look and Feel zu entwickeln. Mittlerweile hat FLERBAR neue Produkte mit dem gleichen Namen wie die Marke vorgestellt.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von FLERBAR hat das elegante Aussehen und die einzigartigen Geschmacksrichtungen auf der Grundlage aller Rückmeldungen über die Anforderungen des britischen und europäischen Marktes an Einweg-Vaporizer entwickelt.