Keine Frage: Mit ihrer beispiellos expansiven Geldpolitik in den vergangenen Jahren hat die EZB wesentlich dazu beigetragen, zu­nächst die Folgen der Weltfinanz- und der Euro-Schuldenkrise und später die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern und einen ökonomischen Totalabsturz zu verhindern. Da­für­ gebührt ihr bei aller be­rechtigten Kritik im Detail An­erkennung. Auf der Sollseite aber steht, dass es die EZB auch in besseren Zeiten eigentlich nie geschafft hat, aus dem Krisenmodus herauszufinden. Und vor allem, dass sie zuletzt das Inflationsproblem kolossal unterschätzt und sogar kleingeredet hat. Das ist ein historischer Fehler, den es aufzuarbeiten gilt.

Jetzt also soll die längste Phase lockerer Geldpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende ge­hen. Das ist gut. Billionenschwere Anleihekäufe und Negativzinsen sind in Zeiten einer Rekordinflation von 8,1 Prozent irrsinnig. Nicht gut ist aber, dass die EZB am Donnerstag bereits eine Zinserhöhung um 50 statt 25 Basispunkte im Juli praktisch ausgeschlossen hat. Natürlich wäre ein solcher Schritt kommunikativ eine Herausforderung gewesen. Aber das darf niemals dazu führen, dass etwas nicht getan wird, wenn es ökonomisch nötig ist. Die EZB hätte sich diese Option offenhalten sollen, vor allem für den Fall weiter anziehender Inflationserwartungen. So schürt sie nur verbreitete Skepsis an ihrer Entschlossenheit.



Statt eines Whatever-it-takes-Moments im Kampf gegen die Inflation hält die EZB beharrlich an ihrem Mantra von "Optionalität, Datenabhängigkeit, Gradualismus und Flexibilität" fest. Nun ist wahrlich niemandem gedient, wenn eine abrupte Kehrtwende die Wirtschaft abschmieren lässt oder die Finanzmärkte in übermäßige Turbulenzen stürzt. Genauso wenig hilft es aber, wenn eine graduelle Normalisierung die EZB immer weiter hinter die Kurve fallen lässt, wie es im Notenbanksprech heißt. Längst stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der EZB als Hüterin stabiler Preise. Da sollte die EZB besser früher als später klare(re) Zeichen setzen.



Pressekontakt:



Börsen-Zeitung

Redaktion



Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5244139 OTS: Börsen-Zeitung