Besser spät als nie, Kommentar zur EZB von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Wenn keine große Überraschung passiert, wird die Europäische

Zentralbank (EZB) im Juli erstmals seit - dann fast auf den Tag genau - elf

Jahren die Leitzinsen anheben. Die zu­vor bereits avisierte Zins­wende hat der

EZB-Rat de facto besiegelt. Der Schritt ist mehr als überfällig. Die EZB hat dem

un­guten Inflationstreiben schon viel zu lang untätig zugeschaut. Jetzt ist man

geneigt zu sagen: Besser spät als nie. Entscheidend ist aber, dass die EZB den

in der Form beispiellosen Ankündigungen nun auch entschlossene Ta­ten folgen

lässt. Leider sind da immer noch Zweifel angebracht.



Keine Frage: Mit ihrer beispiellos expansiven Geldpolitik in den vergangenen

Jahren hat die EZB wesentlich dazu beigetragen, zu­nächst die Folgen der

Weltfinanz- und der Euro-Schuldenkrise und später die Auswirkungen der

Corona-Pandemie abzumildern und einen ökonomischen Totalabsturz zu verhindern.

Da­für­ gebührt ihr bei aller be­rechtigten Kritik im Detail An­erkennung. Auf

der Sollseite aber steht, dass es die EZB auch in besseren Zeiten eigentlich nie

geschafft hat, aus dem Krisenmodus herauszufinden. Und vor allem, dass sie

zuletzt das Inflationsproblem kolossal unterschätzt und sogar kleingeredet hat.

Das ist ein historischer Fehler, den es aufzuarbeiten gilt.