Die Circular Plastic Taskforce arbeitet mit der Digimarc Corporation zusammen, um ein Pilotprojekt zur Optimierung der Sortierung von flexiblen Verpackungen in Kanada zu starten - eine Premiere in Nordamerika

MONTREAL, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Circular Plastic Taskforce (CPT) ist stolz darauf, eine Partnerschaft mit Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC), Schöpfer der Digimarc-Wasserzeichen einzugehen, die digitaler Identifizierungs- und Erkennungslösungen der nächsten Generation vorantreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll Digimarc Recycle zur Optimierung der Sortierung flexibler Kunststoffverpackungen in Kanada getestet werden - eine Premiere in Nordamerika. Das Projekt markiert den Beginn von Phase II der CPT, die darauf abzielt, im Rahmen der sich entwickelnden erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) in Quebec und Kanada Projekte durchzuführen oder zu unterstützen, die sich auf die Verbesserung des Recyclings aller Kunststoffverpackungen beziehen.

Digimarc Recycle stellt eine Revolution bei der Sortierung und damit beim Recycling von Kunststoffabfällen dar. Digitale Wasserzeichen werden innerhalb der Verpackungsvorlage aufgebracht, es sind keine speziellen Druckfarben oder Druckverfahren erforderlich, und sie sind für spezielle Sortiergeräte sichtbar, aber für den Verbraucher nicht wahrnehmbar. Wenn die Wasserzeichen von Maschinenkameras gescannt werden, stellen sie eine Verbindung zu einer cloudbasierten Datenbank her, die unbegrenzte (und erweiterbare) Merkmale der Verpackung enthält, z. B. den Hersteller und das spezifische Produkt, die vorherige Verwendung (Lebensmittel oder Nicht-Lebensmittel), Zusatzstoffe oder das Vorhandensein von Komponenten, die für das Recycling problematisch sind. Somit kann das digitale Wasserzeichen die Sortierung flexibler Verpackungen erleichtern.

„Wir freuen uns sehr, ein so zukunftsweisendes Projekt zu starten und unsere Phase II in Angriff zu nehmen", so der Lenkungsausschuss der Circular Plastics Taskforce. „Die Ergebnisse unserer Phase-I-Studie zeigen, dass flexible Kunststoffverpackungen zwar einen erheblichen Teil der in Quebec und Kanada verwendeten Kunststoffverpackungen ausmachen, ihre Verwertungsquoten aber nach wie vor niedrig sind. Einer der Gründe dafür besteht darin, dass die heutigen Sortieranlagen nicht zwischen Einstoff-Verpackungen und Mehrstoff-Verpackungen unterscheiden können, wodurch die Ballenqualität sinkt. Wir glauben, dass Digimarc Recycle zur Lösung dieser Herausforderung beitragen kann."