Die Premium-Kollektion zum 40. Geburtstag von Clé de Peau Beauté stellt sich vor

Die Sonne verleiht dem Himmel ein Strahlen. La Crème bietet dies für die Haut. Und Mr. Elie Tops Dazzling Jeweled Sun ist eine Hommage an beide. Mr. Tops Kunstfertigkeit verschmilzt achtzehnkarätiges Gold Vermeil und reines 925er Silber mit Prägung zu The Planet Jewelry Box. Im Inneren liegt La Crème wie Kaviar auf Eis. Diese luxuriöse Gesichtscreme, die in einem langwierigen Verfahren mit hochkonzentriertem Skin-Empowering Illuminator hergestellt wird, glättet und strafft die Haut und regeneriert ihre natürliche Schönheit.

Jedes Schmuckstück der Premium Collection wird von hochqualifizierten Kunsthandwerkern in Frankreich sorgfältig geschnitzt, graviert, poliert, mit Diamanten besetzt und von Hand zusammengesetzt. Nur drei komplette Sets der 40th Anniversary The Premium Collection von Clé de Peau Beauté können jeden Monat mit dieser akribischen Methode hergestellt werden.

Diese außergewöhnliche Kollektion, die seit 40 Jahren das Herzstück der luxuriösesten Hautpflege- und Make-up-Rituale der Welt bildet, ist ein Fest der Handwerkskunst - kunstvoll und luxuriös in Gold und Silber geschmiedet und mit Diamanten besetzt. Die Kollektion mit dem treffenden Titel Radiant Sky ist von der leuchtenden Sonne und dem sanften Schimmer des Mondes inspiriert. Für diese Kollektion hat der visionäre Designer Elie Top das Himmlische vor seinem geistigen Auge eingefangen und sein Licht in die limitierten Schmuckstücke von Corps Celeste verwandelt: Dazzling Jeweled Sun und Luminous Jeweled Moon betonen und verstärken die Ausstrahlung der Clé de Peau Beauté-eigenen Leuchtkörper, der allseits begehrten La Crème und des Lippenstifts.

TOKIO, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- In dieser Festtagssaison präsentiert Clé de Peau Beauté eine luxuriöse und begehrte Kollektion in Zusammenarbeit mit dem renommierten Pariser Schmuckdesigner Elie Top und rundet damit ein Jahr ab, in dem die Marke ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Unter dem Motto „Radiant Sky" und inspiriert von den Himmelskörpern, besteht die limitierte Kollektion aus den begehrtesten Hautpflege- und Make-up-Schätzen von Clé de Peau Beauté: La Crème und Lipstick, neu interpretiert in meisterhaften Schmuckstücken, die das Engagement von Clé de Peau Beauté für exquisite Handwerkskunst perfekt repräsentieren.

Begehrte Hautpflege und Make-up in Zusammenarbeit mit Elie Top in Haute Jewellery umgewandelt

