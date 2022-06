HONOR gibt neueste Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit bekannt und startet die neue monatliche HONOR Magic Moments "Earth View in the Mirror' Challenge

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Von der Produktverpackung bis zum

Um das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit weiter zu schärfen, startetheute eine neue monatliche HONOR Magic Moments Challenge mit dem Thema "EarthView in the Mirror" auf Instagram (https://www.instagram.com/honorglobal/) ,Facebook (https://www.facebook.com/groups/honormagicmoments) und HONOR GlobalClub (https://www.hihonor.com/global/club/gallery/challenge/) . Der Wettbewerbsoll die Teilnehmer dazu ermutigen, die schönen Landschaften der Welt zuschätzen und festzuhalten. Gleichzeitig wurde die offizielle Website von HONORmit einer neue Umweltseite(https://www.hihonor.com/global/honor-esg/environmental/) aktualisiert."Wir bei HONOR sind bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umweltso gering wie möglich zu halten", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co.,Ltd. "Mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft als Teil unsererProduktdesign-Philosophie bemühen wir uns, die Umweltfreundlichkeit unsererProdukte zu verbessern, indem wir ihren Kohlenstoff-Fußabdruck während desgesamten Lebenszyklus bewerten und gleichzeitig den Verbrauch von Ressourcen undEnergie reduzieren."Verbesserte Verpackungen mit Blick auf die UmweltfreundlichkeitUm den Ressourcenverbrauch zu minimieren, verwendet HONORVerpackungsmaterialien, die leicht, kompakt, ungefährlich, einfach zu recycelnund umweltfreundlich sind. Das Unternehmen trägt auch zum Umweltschutz bei,indem es herkömmliche erdölbasierte Druckfarben und Kunststoffe durcherneuerbare und biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien ersetzt.Durch die Umstellung von erdölbasierter Tinte auf Sojatinte hat HONOR seit 2014den Kohlendioxidausstoß um rund 80 Tonnen reduziert. Bei der HONOR Magic-Seriewird die Telefonablage aus Zuckerrohr-Bagasse statt aus Kunststoff hergestellt,was den Kohlendioxidausstoß um 32 Tonnen pro Million Geräte reduziert. HONOR hatauch Kunststoff durch Papier für die Schutzfolie von Ladegeräten und Datenkabelnersetzt, was den Kohlendioxidausstoß um 35 Tonnen pro 10 Millionen Einheiten