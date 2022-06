Noch Anfang März notierte der Euro gegenüber der schwedischen Krone bei 10,9051 SEK und damit über einer längerfristigen Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Schnell wurden Anleger aber wieder zurück auf den Boden der Realität geholt, Abschläge auf die größere Horizontalunterstützung von grob 10,2970 SEK waren die Folge. Just am EMA 200 konnte der Wert wieder zur Oberseite gegen Ende April abdrehen und einen ersten Anstieg an 10,6810 SEK vollziehen. Seit Anfang Mai konsolidiert das Paar talwärts, hat dabei aber nur drei Wellen ausgebildet, wodurch diese Phase als Konsolidierung anerkannt werden kann und hierdurch die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg erheblich zunimmt.

Bullen in Startlöchern

Gelingt demnach ein nachhaltiger Ausbruch über ein Niveau von mindestens 10,5598 SEK auf Tagesschlusskursbasis, dürfte die letzten Verlaufshochs bei 10,6103 und 10,6810 SEK in den unmittelbaren Fokus der Bullen rücken. Übergeordnet könnte es darüber sogar in den Bereich der Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 10,7412 SEK weiter rauf gehen. Sollten Bullen scheitern und EUR/SEK unter 10,4128 SEK zurückfallen, bliebe ein Test des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 10,3228 SEK (steigend) nicht aus.