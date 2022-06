Nippon Express führt ultra-niedrigtemperaturgesteuerten Logistikservice für die Pharmaindustrie ein

Diese Verbesserungen ermöglichen die Lagerung und den Transport von pharmazeutischen Produkten bei niedrigen Temperaturen in der Forschungs- und Entwicklungsphase sowie im Formulierungsprozess. Nippon Express ist somit in der Lage, temperaturgeführte Logistikdienstleistungen für ein breites Spektrum an pharmazeutischen Gütern anzubieten, unter anderem für Rohstoffe, Zwischenprodukte und pharmazeutische Wirkstoffe sowie Fertigprodukte.

TOKIO, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (im Folgenden „Nippon Express"), eine Konzerngesellschaft der Nippon Express Holdings, Inc., hat am 30. Mai einen Logistikservice gegründet, der in der Lage ist, Waren für die Pharmaindustrie zu verarbeiten, die extrem niedrige Temperaturen erfordern (-20 °C bis -85 °C).

