Bioproduktionspartner BioElpida schließt nächste Phase der GMP-Produktion von BVX-0918 für klinische EU-Studie ab

VANCOUVER, British Columbia, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein in Lyon, Frankreich, ansässiger Bioproduktionspartner BioElpida („BioElpida") die Erstellung mehrerer OVCAR-3-Zellbanken als nächsten Schritt in der Entwicklung des GMP-Herstellungsprozesses für BVX-0918, den Impfstoff von BioVaxys zur Behandlung von platinresistentem Eierstockkrebs, abgeschlossen hat.

Die OVCAR-3-Zelllinie ist für die Erstellung der Identitätstests, die für jede Charge des Impfstoffs gegen Eierstockkrebs durchgeführt werden müssen, unerlässlich. Dieser Test wird von den Regulierungsbehörden in der EU und den Vereinigten Staaten verlangt. Die Zelllinie stammt von einem menschlichen Adenokarzinom der Eierstöcke, das von einer Patientin stammt, die refraktär gegenüber Cisplatin ist, einem Chemotherapeutikum, das bei Eierstockkrebs im Spätstadium eingesetzt wird. Patientinnen, deren Tumore zum Zeitpunkt der Erstbehandlung von Natur aus cisplatinresistent sind, haben in der Regel eine schlechte Prognose, was die Zielpopulation für BVX-0918 ist.

Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer von BioVaxys, erklärte: „Die Fertigstellung der OVCAR-3-Zellbanken ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserer Fähigkeit, BVX-0918 in GMP-Qualität zu produzieren, und bringt uns unserer Phase-I-Studie in der EU näher, die für später in diesem Jahr geplant ist."

BioVaxys ist vor kurzem eine Zusammenarbeit mit Hospices Civils de Lyon in Frankreich und dem Deaconess Research Institute in den Vereinigten Staaten eingegangen, um dem Unternehmen chirurgisch entfernte Tumore von Patientinnen mit Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV zur Verfügung zu stellen. Die Tumorproben aus beiden Krankenhäusern werden zur Validierung des Tumorentnahmeprotokolls, der Kryoverpackung, der Kryokonservierung und der Lieferkettenlogistik für die Bioproduktion von BVX-0918 für potenzielle Patientinnen in den USA und der EU verwendet. Tumorproben von HCL werden auch für Prozesstests und „Trockenübungen" zur Herstellung von BVX-0918 verwendet, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung der GMP-Produktion (Good Manufacturing Process).