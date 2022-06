Markenauftritt von ManoMano setzt sich gegen Konkurrenz durch - German Brand Award 2022 "Winner" in der Kategorie "Excellent Brands - Tools & Gardening" und gehört nun zum Klub der Besten

Der europäische Online-Marktplatz für DIY, Garden & Interior

ManoMano wurde für sein digitales Markenerlebnis mit einem German Brand Award

2022 geehrt. Die Jury kürte den Markenauftritt mit der Auszeichnung "Winner" in

der Kategorie "Excellent Brands - Tools & Gardening", wobei sich die Marke gegen

eine Vielzahl anderer Unternehmen innerhalb der Branche durchsetzen konnte. Die

deutschsprachige Kommunikationsstrategie wurde gemeinsam mit der führenden

Lifestyle-Agentur Styleheads aus Berlin entwickelt und umgesetzt.



Der Online-Marktplatz ManoMano überzeugt in einem eng umkämpften

Wettbewerbsumfeld durch sein einzigartiges Vertikal mit handselektierten

Verkäufern, seinem hervorragenden Lieferservice basierend auf dem eigenen

Logistikzentrum ManoFullfillment sowie mit dem innovativen Beratungsangebot

"Manodvisors" und zugehörigem Inspirations-Blog, so die Jury. Das Unternehmen

arbeitet seit vielen Jahren mit großer Produktauswahl zu besten Preisen,

konsequenter Kundenorientierung und ungewöhnlichen Kommunikationsstrategien am

Umsatzerfolg seiner Handelspartner in Deutschland sowie dem europäischen

Ausland.