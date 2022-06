Wirtschaft Tourismus in Deutschland erholt sich

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Tourismus in Deutschland erholt sich. Im April verbuchten die Beherbergungsbetriebe 35,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, mehr als viermal so viele (+319,6 Prozent) wie im April des Vorjahres, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt und das Ostergeschäft für die Beherbergungsbetriebe praktisch ausfiel, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Im Vergleich zum April 2020, als der erste coronabedingte Lockdown galt, waren die Übernachtungszahlen sogar mehr als achtmal höher (+721,9 Prozent). Sie lagen aber immer noch 11,4 Prozent niedriger als im vierten Monat des Vorkrisenjahres 2019. Insgesamt lasse sich bei den Übernachtungszahlen ein positiver Trend erkennen, da die Lücke zum Vorkrisenniveau seit Jahresbeginn 2022 kleiner wird, so das Bundesamt.