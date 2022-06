Wirtschaft Starinvestor Dalio warnt vor Wirtschaftskrise in den USA

Westport (dts Nachrichtenagentur) - US-Hedgefondsmanager Ray Dalio rechnet damit, dass die USA ihren Status als globale Wirtschaftsmacht verlieren. "Die Zahlen zeigen, dass die Vereinigten Staaten den großen Zyklus einer dominanten Wirtschaftsmacht bereits zu etwa 70 Prozent durchlaufen haben", sagte Dalio dem "Spiegel".



Das Land gebe viel mehr Geld aus, als es einnehme, und habe hohe Schulden. Für neue Ausgaben müsse der Staat also noch mehr Geld drucken und noch mehr Schulden machen, was für mehr Inflation und politischen Streit sorge. Dabei seien laut Dalio "die Konflikte jetzt schon so schlimm, dass sie zu einem Bürgerkrieg führen können".